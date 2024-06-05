Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgınında 7 bin 396 vaka - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgınında 7 bin 396 vaka

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde M çiçeği salgınında 7 bin 396 vaka

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu yıl 7 bin 396 M çiçeği vakası tespit edildi. Salgın nedeniyle 371 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geçen yıl ise 14 bin 626 vaka tespit edilmişti. M çiçeği virüsü genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana bulaşır ve yüksek ateş, kaşıntılı kabarcıklar, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları ve halsizlik gibi belirtilere yol açar.

05.06.2024 14:37
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), bu yıl 7 bin 396 M çiçeği (mpox) vakasının görüldüğü duyuruldu.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana 7 bin 396 mpox vakasının tespit edildiği, salgın nedeniyle 371 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki 26 eyaletten 22'sinde M çiçeği vakaları görüldüğü, salgının 4 bin vakayla en çok Equateur eyaletini etkilediği belirtildi.

Ülkede geçen yıl 654'i ölümle sonuçlanan 14 bin 626 M çiçeği vakası tespit edilmişti.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları ve halsizliğe yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, ölüm oranı yüzde 3-6 olarak gösterilen M çiceği hastalığında, bazı ülkelerdeki eksik raporlama nedeniyle gerçek vaka ve ölüm sayısının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgınında 7 bin 396 vaka - Son Dakika

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