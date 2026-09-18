Konya Beyşehir'de Ahilik Haftası'nda yılın ahileri seçilip ödüllendirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında yılın ahileri seçildi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Öğretmenevi'ndeki programda yaptığı konuşmada, ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı olmadığını aktaran Akpınar, "Yaşam ile ahlakı, kazanç ile paylaşmayı, ticaret ile güveni buluşturan bir yaşam anlayışıdır."dedi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır da Beyşehir'in köklü esnaf kültürüne dikkat çekti.

Konuşmaların ardından ilçede seçilen yılın ahilerine ödülleri verildi.