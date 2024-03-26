Konya Beyşehir'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika
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Konya Beyşehir'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Konya Beyşehir\'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yabancı plakalı bir otomobil, bir apartmanın dış duvarına ve park halindeki bir araca çarparak durabildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

26.03.2024 16:27  Güncelleme: 16:29
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İ.S. idaresindeki 07 AHT 170 plakalı otomobil, Erenler Caddesi'nde, Seyran Caddesi'nden çıkan O.K.E. yönetimindeki CD 154 FP plakalı otomobille çarpıştı.

Hızını alamayan yabancı plakalı otomobil, bir apartmanın dış duvarı ile önünde park halinde olan bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada 07 AHT 170 plakalı otomobilde bulunan F.Ö.ve V.S. ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya Beyşehir'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika

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