Konya Beyşehir\'de otomobil hurdaya döndü, aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Beyşehir- Hüyük kara yolu Yelten mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Osman Aydoğdu (76) yönetimindeki 59 AJT 256 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammed Talha Gürler'in (24) kullandığı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Osman Aydoğdu, yanındaki Fatma Aydoğdu (75) ve Hatice Aydoğdu (46) ile diğer sürücü Muhammed Talha Gürler yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan aynı aileden Osman Aydoğdu, Fatma Aydoğdu ve Hatice Aydoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.