Konya Beyşehir'de otomobil kontrolden çıkarak devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya Beyşehir'de otomobil kontrolden çıkarak devrildi, 5 kişi yaralandı

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Konya Beyşehir\'de otomobil kontrolden çıkarak devrildi, 5 kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir-Antalya kara yolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil Beyşehir- Antalya kara yolunda, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Görenlerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan M.T, H.T, U.K, M.K. ve Ç.K. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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