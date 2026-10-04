Konya Beyşehir\'de otomobil kontrolden çıkarak devrildi, 5 kişi yaralandı

Konya Beyşehir'de otomobil kontrolden çıkarak devrildi, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir-Antalya kara yolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil Beyşehir- Antalya kara yolunda, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Görenlerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan M.T, H.T, U.K, M.K. ve Ç.K. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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