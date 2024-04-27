Konya'da 2 Metrekarelik Dükkanda Çay İşleten Mustafa Atar - Son Dakika
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Konya'da 2 Metrekarelik Dükkanda Çay İşleten Mustafa Atar

Konya\'da 2 Metrekarelik Dükkanda Çay İşleten Mustafa Atar

Konya'da yaşayan Mustafa Atar, 20 yılı geride bıraktığı 2 metrekarelik dükkanda her gün çayını muhabbetle demliyor. Kent merkezindeki Belediye İş Hanı'nda çay ocağını işleten Atar, çevre esnafın yanı sıra vatandaşlara da hizmet veriyor. İki kişinin sığamadığı yerde ailesini geçindiren Atar, yıllardır sevdiği işi ilk günkü gibi güler yüzüyle sürdürüyor.

27.04.2024 12:13  Güncelleme: 12:16
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Konya'da yaşayan Mustafa Atar, 20 yılı geride bıraktığı 2 metrekarelik dükkanda her gün çayını muhabbetle demliyor.

Kent merkezindeki Belediye İş Hanı'nda çay ocağını işleten 3 çocuk babası 48 yaşındaki Atar, güne erken saatte başlıyor.

Çevre esnafın yanı sıra vatandaşlara da hizmet veren Atar, 2 metrekare genişliğindeki iş yerinde 20 yılı geride bıraktı.

"Çaycı Mustafa" adıyla bilinen Atar, yıllardır sevdiği işi ilk günkü gibi güler yüzüyle sürdürüyor.

İki kişinin sığamadığı yerde ailesini geçindiriyor

Atar, AA muhabirine, genç yaşta açtığı çay ocağında bugüne kadar alın teriyle kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dükkanın küçük olmasına rağmen işini hep severek yaptığını aktaran Atar, "Bu kadar küçük bir dükkanda çalışmak zordur tabi ama iyi kötü yıllardır çalıştık. 'Sebat ettik rızkımız buradaymış.' dedim. Bu kadar küçük bir yerde çalışmaktan hiç gocunmadım. Buraya başladığımda hiçbir şeyim yoktu. Ne evimiz ne de arabamız vardı. Şükürler olsun bunlara sahip oldum. Çalıştık, çabaladık ve rızkımızı bu ocaktan kazandık. Üç çocuk yetiştirdim." diye konuştu.

Küçük dükkandan değil, yalnız çalışmaktan yoruluyor

Yıllardır tek başına çalıştığını anlatan Atar, "Eleman sıkıntısından dolayı yalnızım. Günde kaç çay sattığımı hiç hesaplamadım. Güne hep heyecanla başlıyorum. '3-5 kuruş kazandıktan sonra bu işi bırakalım.' demedim. Hep severek yaptım. Allah nereye kadar nasip ederse oraya kadar devam edeceğim." dedi.

Atar, bazıları daimi olan müşterileriyle iyi bir iletişiminin olduğunu, bazen küçük iş yerini görenlerin şaşırdığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da 2 Metrekarelik Dükkanda Çay İşleten Mustafa Atar - Son Dakika

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