Konya'da 20 noktaya uyuşturucu dağıtan zanlı, 21 gram uyuşturucuyla tutuklandı

Konya'da 20 noktaya uyuşturucu dağıtan zanlı, 21 gram uyuşturucuyla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da 20 farklı noktaya uyuşturucu dağıtımı yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı. Zanlının üzerinde 21 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram eroin ele geçirildi; emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Kentte 20 farklı noktaya uyuşturucu dağıtımı yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 21 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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