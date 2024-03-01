Konya'da anaokulu öğrencileri itfaiye istasyonunu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da anaokulu öğrencileri itfaiye istasyonunu ziyaret etti

Konya\'da anaokulu öğrencileri itfaiye istasyonunu ziyaret etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiyesi'ni ziyaret etti. İtfaiye istasyonunda görevli Nuri Delen, öğrencilere yangın ve yangından korunma konularında bilgi verdi ve itfaiye araçlarını tanıttı.

01.03.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde anaokulu öğrencileri, itfaiye istasyonunu ziyaret etti.

Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiyesine öğretmenleriyle ziyarette bulundu.

İtfaiye istasyonundaki Nuri Delen, öğrencilere yangın ve yangından korunma hakkında bilgi verdi, itfaiye araçlarını tanıttı.

Kaynak: AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karapınar, İtfaiye, Konya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da anaokulu öğrencileri itfaiye istasyonunu ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:35:08. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da anaokulu öğrencileri itfaiye istasyonunu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement