Avukatın Çiftliğinde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Avukatın Çiftliğinde Uyuşturucu Operasyonu

Avukatın Çiftliğinde Uyuşturucu Operasyonu

KONYA Barosu'na kayıtlı avukat Yusuf K.'nin çiftliğine yapılan operasyonda 5 kilo 245 gram esrar ve 105 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Avukat Yusuf K. adli kontrolle serbest bırakılırken, çiftlikte çalışan Ömer İ. ve burada bekçilik yapan Mustafa S. tutuklandı.

06.09.2024 11:19
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KONYA Barosu'na kayıtlı avukat Yusuf K.'nin çiftliğine yapılan operasyonda 5 kilo 245 gram esrar ve 105 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Avukat Yusuf K. adli kontrolle serbest bırakılırken, çiftlikte çalışan Ömer İ. ve burada bekçilik yapan Mustafa S. tutuklandı.

Çumra ilçesindeki çiftlikte kenevir yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, bir süre fiziki takibe aldığı çiftliği, dronla gözetledi. Havadan elde edilen görüntülerde arazide kenevir ekili olduğunu fark eden jandarma ekipleri, çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftliğin bekçisi Mustafa S. ve çalışan Ömer İ. gözaltına alındı.

5 MİLYON 772 BİN LİRA DEĞERİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Çiftlikte yapılan aramalarda 105 kök Hint keneviri, satışa hazır vaziyette 5 kilo 245 gram esrar, 6 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesinin piyasa değerinin yaklaşık olarak 5 milyon 772 bin lira değerinde olduğu değerlendiriliyor.

AVUKATIN İKİ ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Çiftliğin sahibi Konya Barosu'na kayıtlı Avukat Yusuf K. ve eşi H.K., ifade vermek üzere Çumra Jandarma Komutanlığı'na çağırıldı. Gözaltına alınan Avukat Yusuf K., yanında çalışan Ömer İ.ve bekçi Mustafa S., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avukat Yusuf K.'nin, adliyedeki ifadesinde ele geçirilen bitkilerden haberinin olmadığını, 3-4 ayda bir çiftliğe gittiğini söylediği öğrenildi. Avukat Yusuf K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İfadesinde, ele geçirilen esrarın kendisine ait olduğunu söylediği öğrenilen bekçi Mustafa S. ve Ömer İ. tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avukatın Çiftliğinde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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