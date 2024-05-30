Konya\'da cezaevinden izinli çıkan sanık, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldürdü

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Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Neşet G, maktul Damla Dakım'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen Ş.G. (7), babası olan sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ş.G, "Babamın annemi bıçaklamasını pencereden izledim. Annemin başka erkekle olduğunu ne duydum, ne gördüm. Biz babam hapisteyken 3 kez ziyarete gittik. Her şey çok güzeldi. Görüşmeler hep iyi geçti ama o beni öksüz bıraktı. Ben onu istemiyorum. O benim babam değil." ifadesini kullandı.

Sanık Neşet G. ise anneannesinin yanında kalan kızına söylediklerinin ezberlettirildiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. ???????

Olayın geçmişi

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'taki evde, 14 Eylül'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Neşet G, dini nikahla yaşadığı Damla Dakım'ı sırt ve boynundan yaklaşık 40 bıçak darbesiyle yaralamıştı.

Dakım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Neşet G. ise tutuklanmıştı.