Konya\'da Flamingoların Yaşam Alanı Düden Gölü\'nde Su Çekildi

Konya'da, küresel iklim değişikliği nedeniyle kış yağışlarının azalması nedeniyle flamingoların önemli yaşam alanlarından Düden Gölü'nde yer yer kıyıdan 100 metre içerilere kadar su çekildi.
Kış yağışlarının azalması, su kaynaklarını da olumsuz etkiliyor. Kulu ilçesinde, flamingolarla birlikte yüzlerce göçmen kuşa da ev sahipliği yapan Düden Gölü'nde suyun çekildiği gözlendi.
Tuz Gölü'nde kuluçka dönemini geçiren flamingoların beslenmesi için hayati önem taşıyan gölün, her geçen gün küçülmesi doğaseverleri de endişelendiriyor.
"Ciddi manada çok çekilme var"
Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, AA muhabirine, kuraklığın göle yansımalarının üzücü olduğunu söyledi.
Gölün, geçmişte 180'den fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığını, üremelerine de uygun ortam sunduğunu belirten Uludağ, 6-7 yıldır su miktarının azlığı nedeniyle çoğu çeşidin artık görülmediğini dile getirdi.
Flamingoların, göle gelen en önemli türlerden olduğunu anlatan Uludağ, "Flamingolarımız bu sene de geldi ama su miktarımız yeterli düzeyde değil. Bunun en önemli nedeni küresel ısınma. Maalesef iklimlerimiz çok değişti. Bu sene biraz yağmur yağdı ama hiç kar yağmadı. Eski kışlarımız ve yağışlarımız yok. Bu nedenle gölü besleyen dereler kurudu. Dereler olmayınca gölümüzdeki su da çekildi. Ciddi manada çok çekilme var." ifadesini kullandı.
Arıtma tesisi flamingolar ve göl için can suyu oldu
İlçedeki atık su arıtma tesisinden aktarılan suyla gölün tamamen kurumasının önüne geçildiğine dikkati çeken Uludağ, şunları kaydetti:
"Arıtma tesisinden çıkan suyu direkt göle veriyoruz. Bu su gerçekten flamingolar ve gölümüz için bir can suyu oldu. Su, yaz kış sürekli aynı debide göle akıyor. Ama dışardan ek su gelmediği için sadece suyun aktığı alanda küçük bir su birikintisi oluşturuyor. O birikintide de flamingolarımıza besin kaynağı sağlıyor. Bu yüzden kuşlarımız için bu su çok önemli."
"Flamingolar için çok önemli bir su ve besin kaynağı"
Uludağ, plankton ve artemia salina gibi küçük omurgasızların, gölün özel yapısından dolayı hızla çoğalabilmesinin flamingolar için zengin bir besin kaynağı oluşturduğunu dile getirdi.
Besin varlığı açısından zengin olan Düden Gölü'nün flamingolar açısından önemine değinen Uludağ, şöyle konuştu:
"Flamingolar hayatlarını idame ettirebilmek için bu besin kaynağından ciddi manada faydalanıyor. Tuz Gölü'nün kenarında, insanlardan uzak bölgelerde kuluçkaya yatıyorlar. Tuz Gölü'yle Düden Gölü'nün arası 3-4 kilometre. Kuşlar geliyor, burada besin ihtiyacını karşılayıp, Tuz Gölü'nde de ürüyorlar. Suyunun özelliğinden kaynaklı flamingoların çok sevdiği bir ortam. Flamingolar için çok önemli bir su ve besin kaynağı. O yüzden bu kaynağın kurumaması çok önemli."
Son Dakika › Güncel › Konya'da Flamingoların Yaşam Alanı Düden Gölü'nde Su Çekildi - Son Dakika
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