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Konya'da Güneş Enerjisi Kontrolü Yapan Kişi Ayağı Kayıp Otomobilin Üzerine Düştü - Son Dakika
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Konya'da Güneş Enerjisi Kontrolü Yapan Kişi Ayağı Kayıp Otomobilin Üzerine Düştü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol etmek isterken ayağı kayarak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay sonucunda ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Konya\'da Güneş Enerjisi Kontrolü Yapan Kişi Ayağı Kayıp Otomobilin Üzerine Düştü
10.01.2024 - 10:46,
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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 3 katlı evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol ederken ayağı kayıp park halindeki otomobilin üzerine düşen Mustafa Uslu (63), ağır yaralandı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Hacı Seyitali Mahallesi 153100 Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Uslu, 3 katlı evinin çatısındaki güneş enerjini kontrol etmek istedi. Bu sırada ayağı kayan Uslu, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Konya'da Güneş Enerjisi Kontrolü Yapan Kişi Ayağı Kayıp Otomobilin Üzerine Düştü - Son Dakika
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