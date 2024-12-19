Konya\'da Hava Sisle Kaplandı

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Konya'da gökyüzünü kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.

Kent merkezinde etkili olan sis bulutu, zaman zaman yoğunluğunu artırıyor.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentin üzerini kaplayan sis tabakası, havadan güzel görüntüler oluşturuyor.

Sis, kent trafiğinde de aksamalara neden oluyor.

Bölgede etkili olan sis bulutu, dronla görüntülendi.