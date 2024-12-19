Konya'da gökyüzünü kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.
Kent merkezinde etkili olan sis bulutu, zaman zaman yoğunluğunu artırıyor.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentin üzerini kaplayan sis tabakası, havadan güzel görüntüler oluşturuyor.
Sis, kent trafiğinde de aksamalara neden oluyor.
Bölgede etkili olan sis bulutu, dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Hava Sisle Kaplandı - Son Dakika
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