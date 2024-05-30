Konya'da İmam Babasını ve Annesini Öldüren Sanığın Rapor Bekleniyor - Son Dakika
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Konya'da İmam Babasını ve Annesini Öldüren Sanığın Rapor Bekleniyor

Konya\'da İmam Babasını ve Annesini Öldüren Sanığın Rapor Bekleniyor

Konya'nın Çumra ilçesinde imam babası ile annesini tabancayla vurarak öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun beklenmesini kararlaştırdı. Sanık, psikolojik problemler yaşadığını öne sürdü. Mahkeme, raporun hazırlanması ve tutukluluğun devam etmesi için duruşmayı erteledi.

30.05.2024 15:57
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Konya'nın Çumra ilçesinde imam babası ile annesini tabancayla vurarak öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun beklenmesini kararlaştırdı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Mücahit Mustafa Çoban (28) ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, psikolojik problemler yaşadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenen raporun beklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin hazırlanacak raporun beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İçeri Çumra Mahallesi'ndeki evde 1 Haziran 2023'de Hüseyin (57) ile eşi Mürüvvet Çoban (55) tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, çiftin gözaltına alınan oğlu Mustafa Çoban tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Çumra, Konya, Mahkeme, Olay, Aile İçi Şiddet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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