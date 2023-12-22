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Konya'da İsrail saldırılarına karşı eylem

Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için 'Kefenli Direniş' etkinliği düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri ve vatandaşlar, Mevlana Meydanı'nda bir araya gelerek İsrail'in saldırılarını lanetledi. Eylemde, Gazze'de ölen bebekleri sembolize eden 'kefene sarılı cenazeler' meydana bırakıldı.

Konya\'da İsrail saldırılarına karşı eylem
22.12.2023 - 15:24,
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Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için eylem yaptı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri ile vatandaşlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla Mevlana Meydanı'nda, "Kefenli Direniş" etkinliğinde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Konya İHH Kadın Kolları Başkanı Erengül Karabağ, İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırıları lanetlediklerini söyledi.

Artık söylenecek kelimenin kalmadığını aktaran Karabağ, "Dilin sustuğu, kelimelerin tükendiği bir zamanda, ancak sessizlik birçok şeyi anlatabilirdi. Bugün yaptığımız bu eylemle, tüm dünyaya mesaj vermede, kelimelerin kifayetsiz kalışını, kefenlere sarılmış binlerce minik bedeni anlatamamamın çaresizliğini söz olmadan duyurmak için toplandık." dedi.

Karabağ, tüm vicdanlı anneler adına bu direnişin yanında olduklarını dile getirdi.

İsrail'e yönelik protestolarını sürdüreceklerini anlatan Karabağ, şöyle devam etti:

"Sadece vicdanlarla iletişim kurulan bu destansı direnişte, teorilerinin çöküşüne şahitlik için buradayız. Sadece duruşun anlattıklarına kulak veren, vicdanın kulakları hala sağır olmamış tüm kadınlar adına, sessizliğe sessiz kalmadığımızı haykırmak için buradayız. Tüm vicdanlı anneler adına, bu direnişin yanındayız ve aydınlığın zaferini ilan edinceye kadar, ateş böcekleri kadar da olsa ışık taşımaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından, Gazze'de ölen bebekleri sembolize eden "kefene sarılı cenazeler" meydana bırakıldı. Bazı kefenlerin üzerine Gazze'de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarının olduğu ve isimlerinin yazıldığı görüldü.

Program, şiir dinletisi ve yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Konya, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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