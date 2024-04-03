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Konya'da Kadının Silahla Öldürülmesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Konya'da Kadının Silahla Öldürülmesi Davası Devam Ediyor

Konya\'da Kadının Silahla Öldürülmesi Davası Devam Ediyor

Konya'da Ayşenur Böcü'nün silahla öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklu sanıklar Ali E. ve Elif E.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık Ali E., suçlamaları reddederek Ayşenur Böcü'yü öldürmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

03.04.2024 11:41  Güncelleme: 11:42
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Konya'da bir kadının silahla öldürülmesiyle ilgili iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde Ayşenur Böcü'nün ölümüne ilişkin görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali E. ve dini nikahlı eşi Elif E. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Ali E, hakkındaki suçlamaları reddederek, Ayşenur Böcü'yü öldürmediğini iddia etti.

Sanık Ali E, Ayşenur Böcü'nün daha önce intihar etmeye çalıştığını öne sürerek, "Ben Ayşenur'u eğlence hayatından tanırım. Uyuşturucu kullanıyordu. Onu bu hayattan çektiğimde intihar etmeye çalıştı. Elif'in üzerine kuma olarak gelmeyi reddettiği için intihar etti. Ben onun iyi ve kötü gününde hep yanındaydım. Onu neden öldürmek isteyeyim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının, bilirkişinin olayın gerçekleştiği evin güvenlik kamerası fişinin çekildiği tespitine ilişkin sorusu üzerine Ali E, "Bazen kaçamak yapmak için güvenlik kameralarının fişlerini çekerdim. Bunu bazen oto yıkama firmamda otomobil çizildiğinde de yapardım." beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Elif E. de suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Ayşenur Böcü, 6 Kasım 2021'de Ali E'nin 14 yaşındaki kızı M.E'yi Konya'da bir kafede tabanca ile yaralayıp, kaçmıştı. Ayşenur Böcü, 20 Mart 2023'te tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, Ali E. ile imam nikahlı eşi Elif E. tutuklanmıştı.

Böcü'nün intihar ettiğini iddia eden Ali E, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduğunu, olayla ilgisi olmadığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Konya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Kadının Silahla Öldürülmesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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