Konya'da Kamu için İş Sağlığı Paneli

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 76 kamu kuruluşundan 250 kişinin katılımıyla "Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli" düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Ömer Şahin, panelin kamuda iş sağlığı ve güvenliğinin mevcut durumunun değerlendirmenin yanı sıra geleceğe yönelik çözüm önerileri geliştirmek için de önemli bir platform olacağını ifade etti.

Şahin, Genel Müdürlük olarak stratejik hedeflerinin, diğer çalışma alanı ve sektörlerde olduğu gibi tüm kamu kurumlarında da iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek, çalışan sağlığını odağa alan bütüncül ve sürdürülebilir bir sistem inşa etmek olduğunu vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru ise 3 oturumda gerçekleştirilecek panelde, kamuda iş güvenliğinin yanı sıra iş kazaları ve hukuki sorumluluklar, mevzuat sorumlulukları, mesleki belge süreçleri gibi önemli başlıklarda değerlendirmeler yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün burada konuşulacak başlıklar, özellikle kamuda iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin planlanmasından, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine, yerel yönetim uygulamalarından hukuki sorumluluklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu anlamda panelimizin çok değerli bir bilgi paylaşım ortamı oluşturacağına inanıyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de şehrimize hizmet ederken, iş sağlığı ve güvenliği konusunu her zaman öncelikli bir mesele olarak ele alıyoruz ve alamaya da devam edeceğiz. Bu doğrultuda, bugün burada yapılacak oturumların, paylaşılan tecrübelerin ve bilimsel bilgilerin, tüm kamu kurumlarında daha güvenli, daha sağlıklı çalışma ortamlarının oluşmasına vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum."

Açılış konuşmalarının ardından panel, konusunda uzmanlar tarafından yapılan sunum ve değerlendirmelerle devam etti.