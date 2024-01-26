 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 6 Kişiden 1'i Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 6 Kişiden 1'i Hayatını Kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu bir aileden haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Eve giden ekipler, 6 kişiyi hareketsiz halde buldu. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen aileden 7 yaşındaki Fatma Zehra Acuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konya\'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 6 Kişiden 1\'i Hayatını Kaybetti
26.01.2024 - 17:47,
Abone Ol

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aileden haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

Eve giden ekipler, Fatima Tabbakh (64), Abdulvehhab El-Mansur (30), Şuruk (20), Zekeriya (4), Adnan (7) ile Fatma Zehra Acuz'u (7) hareketsiz halde buldu.

Sobadan sızan gazdan zehirlendiği değerlendirilen Fatma Zehra Acuz Numune Hastanesine, diğerleri Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Fatma Zehra Acuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fatma Zehra, Selçuklu, Suriye, Konya, Güvenlik, Kaza, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 6 Kişiden 1'i Hayatını Kaybetti - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:30:07. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 6 Kişiden 1'i Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement