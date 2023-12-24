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Konya'da Kardeşini Bıçaklayan Adamı Tabancayla Öldürdü - Son Dakika
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Konya'da Kardeşini Bıçaklayan Adamı Tabancayla Öldürdü

Konya'da 13 yıl önce bir kavgada kardeşini bıçaklayarak felç kalmasına neden olan adam, intikam için kardeşini öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

24.12.2023 - 10:05,  Güncelleme: 10:09
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KONYA'da Ramazan Demir (25), 13 yıl önce bir kavgayı ayırırken, kardeşini bıçaklayarak felç kalmasına neden olan Mehmet Yıldız'ı (29) tabancayla öldürdü. Yıldız'ın cenazesi toprağa verilirken, Ramazan Demir ise tutuklandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Yıldız'ın iş yerinin önünde beklerken karşısında bir anda Ramazan Demir'i görmesi ve Demir'in peş peşe tabancayla ateş etmesi yer alıyor.

Olay, geçen cuma günü saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmetbey Sokaktaki sanayi sitesinde meydana geldi. Babası Bircan Yıldız ile oto tamirhanesi işleten Mehmet Yıldız, iş yerinin önüne çıktığı sırada yanına gelen Ramazan Demir, önce karnına tabancayla ateş etti. Demir, yere yığılan Yıldız' a 5 el daha ateş ederek olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yıldız'a çevredeki esnaf kalp masajı yaptı. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle Yıldız, ambulansa alındı. Bu sırada baba Bircan Yıldız gözyaşları içerisinde Yaşıyor değil mi doktor diye sordu. Mehmet Yıldız, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, Ramazan Demir'i yakalayarak gözaltına aldı.

KAVGAYI AYIRIRKEN BIÇAKLADI

Ramazan Demir'in kardeşi, 2010 yılında kavga ederken, arbede sırasında ayırmaya çalışan Mehmet Yıldız tarafından bıçaklandı. Yıldız, Demir'in kardeşinin felç kalmasına neden oldu. Mehmet Yıldız bu sebeple cezaevine girdi. İki ailenin ise bu olay nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi. Mehmet Yıldız'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından dün Çandır Mezarlığı'na defnedildi. Ramazan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Demir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Olay anı ise bir iş yerinen güvenlik karemasınca kaydedildi. Görüntülerde, Mehmet Yıldız'ın iş yerinden çıktığı sırada yanına Ramazan Demir geliyor. Durumu fark eden Yıldız kaçmak isterken Demir, tabancayla karnına ateş ediyor. Demir, yere yığılan Yıldız'a peş peşe ateş etmeye devam ediyor. (DHA)

Konya\'da Kardeşini Bıçaklayan Adamı Tabancayla Öldürdü
Kaynak: DHA
YORUMLAR

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