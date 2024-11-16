Konya'da Kaza: 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Kaza: 1 Ölü, 11 Yaralı

Konya\'da Kaza: 1 Ölü, 11 Yaralı

Konya'da midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralıların 7'si polis. Olayda yaşamını yitiren kişinin kimliği belirlendi.

16.11.2024 14:52  Güncelleme: 14:54
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KONYA'da midibüs ile otomobilin kavşakta çarpıştığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 7'si polis 11 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne ait 42 BZ 693 plakalı polis midibüsü ile Fahri A. yönetimindeki 07 BPR 219 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Filiz'in (73) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 7'si polis 11 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan Konya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 7'si polis 11 kişinin tedavilerinin devam ettiği, durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Yaşamını yitiren Sebahat Filiz'in ise Konya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'da Kaza: 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika

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