Konya\'da Mantar Zehirlenmesi: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde yediği mantardan zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bostandere Mahallesinde ikamet eden Şerife Boztepe, sabah kahvaltısında yediği mantar nedeniyle kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yediği mantardan zehirlendiği düşünülen Boztepe tedavi altına alındı.
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