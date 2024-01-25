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Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
25.01.2024 - 13:10,
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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömeranlı Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, Ali Tunç İdaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Ozan Ferhat Şahin (21) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürüklenerek yaralanan motosiklet sürücüsü Şahin, yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başında kask olduğu öğrenilen ve beyin kanaması geçiren yaralı daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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