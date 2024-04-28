Konya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Konya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Konya\'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde Haşim Ç. idaresindeki bir otomobil, Konya-Ankara kara yolunda yanmaya başladı. Sürücü, dumanı fark ederek otomobili Kulu Sanayi Sitesi kavşağında park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucunda otomobilde hasar meydana geldi.

28.04.2024 10:17
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Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haşim Ç. idaresindeki 66 AD 236 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolunda yanmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü otomobili Kulu Sanayi Sitesi kavşağında park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucunda otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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