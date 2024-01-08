Konya\'da Polis Eşleri Derneği Tanışma ve Dayanışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Konya'da Polis Eşleri Derneği öncülüğünde polis eşleri, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, il protokolünün eşleri tanışma ve dayanışma toplantısında buluştu.

Konya Valiliği ile Konya Emniyet Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Polisevinde düzenlenen etkinlikle konuşan Polis Eşleri Derneği Konya Şube Başkanı ve Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un eşi Gül Karabulut, birlikte olmanın, fikir alışverişinin ve dayanışma gücünün vurgulanması adına önemli bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Derneğin faaliyetlerinden söz eden Karabulut, "Sizlerle birlikte yol almak gücümüze güç katmaktadır. Yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz başarıları ve karşılaştığımız zorlukları paylaşarak birbirimizden öğrenmek, daha etkili ve sürdürülebilir projeler geliştirmemize olanak tanıyacaktır." ifadesini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan da konuşmasında birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak bundan sonraki süreçte el ele vererek daha iyi işlere imza atılacağını vurguladı.