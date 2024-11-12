Konya'nın Selçuklu ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eğribayat Mahallesi'nde göğsünden silahla vurularak ağır yaralanan Enver Y'yi (30) görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Enver Y, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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