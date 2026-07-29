Konya'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı

Konya\'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı
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Ereğli'de otomobil takla attı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Adana-Aksaray kara yolu Obruk kavşağında meydana geldi. Mehmet Nuri Işık yönetimindeki 01 DMF 21 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Mehmet Nuri Işık ile araçtaki Süreyya Işık, Esranur Işık, Musab Işık ile Esma Işık yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı - Son Dakika

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