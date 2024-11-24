Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli - Son Dakika
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Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli

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Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Adana ve Konya-Antalya yollarında bazı noktalar araç trafiğine kapatıldı. Valilik, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

24.11.2024 10:46  Güncelleme: 11:55
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Konya'da kar yağışı nedeniyle Konya- Ankara, Konya- Aksaray, Konya- Adana, Konya- Antalya arasında bazı yolların iki yönlü olarak araç trafiğe kapatıldığı bildirildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA VAR

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtınanın sebep olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yer yer aksamalar meydana geldiği ve bazı yolların tamamen araç trafiğine kapalı olduğu belirtildi. Açıklamada, Konya-Ankara kara yolunda Konya- Altınekin arası, Konya-Aksaray kara yolunun tamamı, Konya-Adana yolunda Konya- Karapınar arası, Konya-Antalya kara yolunda Konya- Seydişehir arasının her iki istikamette ve tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Kenti il dışına bağlayan diğer yolların trafiğe açık olduğu ifade edilen açıklamada, ortaya çıkan olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli

VALİ AKIN: 3 BİN 228 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Konya Valisi İbrahim Akın'ın Konya İl AFAD Merkezinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili afet grupları temsilcileri ile koordinasyon çalışmalarını yürüttüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "İlimizde yer yer etkili olan tipi, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların durumu, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve acil müdahale gerektiren durumlara yönelik çalışmalar 3 bin 228 personel 1093 araç ile devam etmektedir."

Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
Konya\'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli - Son Dakika

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