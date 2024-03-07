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Konya Meyil Obruk Gölü kuraklık nedeniyle kurudu

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meyil Obruk Gölü'nün büyük bir bölümü yeraltı sularının çekilmesi ve kuraklık sebebi ile kurudu.

Karapınar ilçesinde bulunan Meke Maar Gölü, Çıralı Obruk Gölü'nün tamamen kurumasının ardından ilçenin bir başka doğal güzelliği olan Meyil Obruk Gölü'nün büyük çoğunluğu kurudu. Karapınar'ın kuzeyinde eski oluşan obruklardan bir tanesi olan Meyil Obruk Gölü, bölgede yüzeyi en geniş göllerden biri olarak dikkat çekiyor. Karapınar'ın 35 kilometre kuzeyinde yer alan Meyil Obruk Gölü, geniş ekseni su üzerinde 387 metre, kısa ekseni 350 metre, ortalama 368 metre çapa sahip. Derinliği ise 31 metre olan gölün son zamanlarda kurumaya yüz tutması ziyaretçilerini hayal kırklığına uğratıyor. Bir zamanlar balıkların da yaşadığı gölde, kuraklık ve yer altı sularının çekilmesiyle çok az su birikintisi kaldı. 2020 yılında pembe renge dönüşerek ilginç bir görüntü oluşturan göl, ziyaretçi akınına uğramıştı.

Gölün durumu üzüntü ile karşılanırken gölü gezmeye gelen Antalyalı olan ve Karapınar'da öğrenci olan Berat Dursun, "Karapınar'daki doğal güzelliklerini gezdim. Meyil Gölü'nün fotoğraflarını görmüştüm. Geldiğimde hayal kırkılığına uğradım. Keşke doğal güzelliklerimiz kaybolmasa. Doğal güzelliklerimiz olan Meke Gölü ve Çıralı Gölü kurudu. Birbirinden değerli ve güzel göllerimiz kuraklık nedeni ile kurudu. Bu göllerimizin güzelliklerini bildiğimiz için üzülerek seyrediyoruz. Bu görüntülenir karşısında son derece üzüntü içerisindeyiz" diye konuştu.