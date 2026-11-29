Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hacıseyitali Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş ekiplerince olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüphelinin adresinde yapılan aramada ise uyuşturucu hap, tabanca, fişek, şarjör ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.