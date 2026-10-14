Konya Seydişehir\'de traktör ve otomobil kavşakta çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Konya Seydişehir'de traktör ve otomobil kavşakta çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktör ile otomobil, Gevrekli Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
O.H. idaresindeki 42 NL 068 plakalı traktör, Gevrekli Mahallesindeki kavşakta İ.B'nin kullandığı 07 EEN 21 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan F.H. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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