Konya Yunak'ta Öğrenciler Tarafından Kermes ve Sergi Düzenlendi - Son Dakika
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Konya Yunak'ta Öğrenciler Tarafından Kermes ve Sergi Düzenlendi

Konya Yunak\'ta Öğrenciler Tarafından Kermes ve Sergi Düzenlendi

Konya'nın Yunak ilçesinde, merkeze bağlı ilk ve orta okul öğrencileri tarafından kermes programı ve sergi açılışı düzenlendi. Etkinlik, okulların ihtiyaçlarına katkı sağlamak ve dar gelirli öğrencilere destek olmayı amaçlıyor. İnönü Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından hazırlanan resim, teknoloji ve tasarım sergisi de açıldı. Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan da sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

06.06.2024 14:01
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Konya'nın Yunak ilçesinde, merkeze bağlı ilk ve orta okul öğrencileri tarafından kermes programı ve sergi açılışı düzenlendi.

İlçedeki okulların ihtiyaçlarına katkı sağlamak, dar gelirli öğrencilere destek olmanın amaçlandığı etkinliğe Yunak Merkez Hacı Tekin İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve İnönü Ortaokulu ev sahipliği yaptı.

Kermes sonrası, İnönü Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından hazırlanan resim, teknoloji ve tasarım sergisinin açılışı yapıldı.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan da açılan sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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