Konyaaltı Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı'nın 39 mahalle muhtarıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi. Konyaaltı Muhtarlar Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Başkan Kotan, muhtarların yeni yılını kutlarken, mahallelerin sorunlarını ve muhtarların taleplerini dinledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Muhtarlar Derneği'nin birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirdiği yemekte, ilçedeki 39 mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldi. Yemekte birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Kotan, muhtarların yerel yönetimlerin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

2024 yılında muhtarlarla çok uyumlu bir 9 ay geçirdiklerini dile getiren Başkan Kotan, "Önümüzde birlikte geçireceğimiz 4 yıl daha var. Birlikte çalıştığımız süre zarfında her zaman yanınızda olmaya çalıştım. Herhangi bir talep için hangi muhtarım ne zaman arasa bana ulaşabildi. Telefonu açamadığım zamanlarda, mutlaka geri dönüş yapıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı şekilde, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Muhtarlardan gelen talepleri önemsediklerini aktaran Kotan, muhtarlar meclisini de bu kapsamda gerçekleştirdiklerini söyledi. Muhtarlardan gelen taleplerin çözümü için belediyenin tüm imkanlarını sunacağını ifade eden Başkan Kotan, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi ve vatandaşlarımızın ilk başvurduğu kapıdır. Sizlerle aynı masada oturmak, sorunları yüz yüze konuşmak ve çözüm yollarını birlikte aramak bizim için son derece kıymetli. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Mahallelerimizdeki eksiklikleri gidermek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için her zaman yanındayız. Etkinliğinize beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerin ve ailenizin yeni yılını kutluyorum" dedi.