Konyaaltı Belediyesi'nden Renkli Bank ve Oturma Grupları

(ANTALYA) - İlçenin belirli noktalarında bulunan bank ve oturma gruplarının bakım çalışmalarına devam eden Konyaaltı Belediyesi, hem parklardaki hem de belirli noktalardaki tüm bank ve oturma gruplarını farklı renklere boyuyor.

Konyaaltı'nda parklarda ve belirli noktalarda güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Parklara ailelerin rahat bir şekilde zaman geçirebilmeleri için güvenlik kameraları takan Konyaaltı Belediyesi, şimdi de ilçede bulunan tüm bank ve oturma gruplarını farklı renklere boyuyor.

Turkuazdan pembeye, yeşilden maviye kadar daha birçok canlı rengin tercih edildiği çalışmalarla, ilçedeki oturma grupları göze hitap eden bir hale getiriliyor.