Konyaaltı Belediyesi Parklara Güvenlik Kamerası Yerleştiriyor - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Parklara Güvenlik Kamerası Yerleştiriyor

Konyaaltı Belediyesi, parkların güvenliğini artırmak amacıyla 23 Nisan Parkı'nda toplam 33 güvenlik kamerası kurdu. Projenin diğer parklarda da devam etmesi planlanıyor.

25.03.2025 15:24  Güncelleme: 16:39
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki parkların güvenliğini artırmak amacıyla kameralar yerleştirmeye başladı. 23 Nisan Parkı ile başlayan projenin, ilerleyen günlerde diğer parklarda da devam edeceği bildirildi.

Konyaaltı Belediyesi, Başkan Kotan'ın seçim öncesi hazırladığı proje kitapçığı içerisinde yer alan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye, parklara güvenlik kamerası yerleştirme projesine 23 Nisan Parkı'ndan başladı. Park içerisinde yaşanacak olumsuz olayların izlenebilmesi, özellikle çocukların ve kadınların güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini amaçlayan projei vatandaşlardan memnuniyetle karşıladı. 23 Nisan Parkı ile başlayan projenin, ilerleyen günlerde diğer parklarda da devam edeceği bildirildi.

"Parkın önemli noktalarında toplam 33 kamera kurulumu gerçekleştirdik"

Parkların güvenlik kameraları ile izlenmesinin, vatandaşın güvenliği açısından önemli bir adım olduğunu ve çalışmaların devam edeceğini belirten Konyaaltı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli İsmail Güleç, "Kamera hizmetine, Başkanımız Cem Kotan'ın talimatıyla başladık. Bugün Siteler Mahallesi içerisinde yer alan 23 Nisan Parkı'ndayız. Burada, parkın önemli noktalarında toplam 33 kamera kurulumu gerçekleştirdik. Montaj esnasında vatandaşların memnuniyetini de bizzat yerinde gözlemledik. Amacımız, çocuklarımızın güvenli bir ortamda koşup oynamalarını sağlamak" dedi.

"Parkımız artık çok daha güvenli"

23 Nisan Parkı'nda torunu ile vakit geçiren Münevver Yılmaz, kamera hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle çocukların güvenliği için iyi düşünülmüş bir proje olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu uygulama ile bu parka çok daha rahat geleceğiz. Parkımız artık çok daha güvenli. Konyaaltı Belediyemize ve Başkan Cem Kotan'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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