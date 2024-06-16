Konyaaltı Belediyesi Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti Verdi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti Verdi

Konyaaltı Belediyesi, Altınkum, Liman ve Siteler Mahalleleri'nde ücretsiz kurban kesimi hizmeti sağladı. Kesim işlemleri hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

16.06.2024 11:28
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, Altınkum, Liman ve Siteler Mahalleleri'nde oluşturduğu alanlarda ücretsiz kurban kesimi hizmeti verdi.

Konyaaltı'nda Siteler ve Liman Mahalleleri'nde bulunan kapalı pazar yerlerinde küçükbaş hayvan kesimi, Altınkum kapalı pazar yerinde ise büyükbaş hayvan kesimi yapıldı. Kurban Bayramı öncesinde çevrim içi olarak randevu verilen vatandaşların kurban kesim işlemleri, hijyen kurallarına dikkat edilerek sırasıyla gerçekleştirildi.

Vatandaşların her konuda yanlarında olmak istediklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, şunları söyledi:

"Özellikle ekonomik koşulların ağırlaştığı bu dönemde ücretsiz kurban kesim hizmetimizin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlerden de bu hizmetten memnun olduklarını görüyoruz. 3 noktada oluşturduğumuz kesim alanlarında uzman kasaplarımız eşliğinde hijyenik bir ortamda kesim işlemlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın memnuniyeti için hizmet eden bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyor, bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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