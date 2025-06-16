Konyaaltı'na Beşinci Kreş Geliyor

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçeye kazandırılacak beşinci kreşin son hazırlıklarını yerinde inceledi. Kotan, "Belediyemize bağlı kreş sayısını iki katına çıkarma sözümüz vardı. Bu sözümüzün arkasındayız. Görev süremiz içerisinde sözümüzü yerine getireceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede yer alan kreş sayısını beşe çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce dört merkez mahallede çocukları kreşlerle buluşturan Belediye, bu kez kreş hizmetini kırsala götürüyor.

Körler mevkiinde açılacak yeni kreşte devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kotan, bürokratlarına yapılması gerekenlere ilişkin talimat verdi.

"En geç bir ay içerisinde açılışını yapacağız"

Kotan, " Antalya'mıza ve Konyaaltı'mıza yeni bir kreş kazandırıyoruz. Hazırlıklar bitmek üzere. Son denetlemelerini yaptık. En geç bir ay içerisinde açılışını yapacağız. Yani bu döneme yetiştireceğiz. 70'e yakın çocuğumuza burada kreş eğitimi vereceğiz. Bütün alanları gözümle görüp, eksikleri belirleyip, tamamlanması için de arkadaşlarımıza gereken talimatları verdim. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Bu döneme kesin yetişecek ve bu bölgedeki çocuklarımıza yeni bir kreş kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Göreve gelmeden önce ilçedeki kreş sayısını iki katına çıkaracağının sözünü hatırlatan Kotan, "Verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. Geriye kaldı üç kreşimiz. Onu da görev süremiz içerisinde Konyaaltı'mıza kazandıracağız. Verdiğimiz sözlerin her zaman arkasındayız" dedi.