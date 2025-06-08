Konyaaltı'nda Bayram Eğlencesi: Harikalar Kumpanyası Başladı

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi'nin vatandaşların bayram tatillerini eğlenceli şekilde geçirmeleri için hazırladığı "Konyaaltı Harikalar Kumpanyası" etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı tatilinin keyifle değerlendirebilmesi için "Konyaaltı Harikalar Kumpanyası" düzenliyor. 6 Haziran'da başlayan ve 15 Haziran'a kadar sürecek etkinlikler gün boyunca devam ediyor.

Yiyecek ve içecek stantları ile çocuklar için kurulan oyun alanlarının yanı sıra her akşam farklı dans ve müzik grupları da Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası Sahil Meydanı'nda vatandaşlara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Kumpanya, 15 Haziran'a kadar sürecek. Etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgi almak için 'konyaalti.bel.tr' internet sitesi ve Konyaaltı Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarına ulaşılabilecek.