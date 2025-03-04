Konyaaltı'nda Dünya Kadınlar Günü Etkinliği: 'Ütüye Değil Kendimize Zaman Ayırıyoruz' - Son Dakika
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Konyaaltı'nda Dünya Kadınlar Günü Etkinliği: 'Ütüye Değil Kendimize Zaman Ayırıyoruz'

Konyaaltı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 'Ütüye Değil Kendimize Zaman Ayırıyoruz' sloganıyla keçe atölyesi etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte, kadınların ev işi yükünden uzaklaşıp kendilerine zaman ayırması teşvik edilecek.

04.03.2025 15:49  Güncelleme: 17:38
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, "Ütüye Değil Kendimize Zaman Ayırıyoruz" sloganıyla keçe atölyesi etkinliği düzenleyecek. Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu etkinlik, HayatPark'ta gerçekleşecek.

Konyaaltı Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların ev işi yükünden uzaklaşarak kendilerine zaman ayırmasını teşvik eden bir etkinliğe imza atıyor. "Ütüye Değil Kendimize Zaman Ayırıyoruz" sloganıyla düzenlenecek etkinlik, 8 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de HayatPark'ta yapılacak.

Ütü masalarının kadınların görünmeyen ev içi emeğinin sembolü olarak kullanılacağı etkinlikte, keçeden cüzdan yapım atölyesi düzenlenecek.

Ev içi emeğe dikkat çekilecek

Etkinlik alanında aynı zamanda "görünmeyen emek koridoru" oluşturularak kadınların görünmeyen ev içi emeğine dikkat çekilecek. Bu sayede toplumsal cinsiyet rollerine eleştirel bir bakış sunarak kadınların kendilerine zaman ayırmasının bir lüks değil, hak olduğu mesajının verilmesi planlanıyor.

Belediye yetkilileri, tüm kadınları etkinliğe davet ederken, detaylı bilgi almak isteyenlerin 0242 245 55 00 numaralı telefonu arayabileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı'nda Dünya Kadınlar Günü Etkinliği: 'Ütüye Değil Kendimize Zaman Ayırıyoruz' - Son Dakika

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