Konyaaltı Belediyesi Ekipleri, Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Teyakkuzda

26.01.2026 12:28  Güncelleme: 13:50
Antalya'da etkisini gösteren fırtına ve yoğun yağış nedeniyle Konyaaltı Belediyesi, ekipleriyle teyakkuz halinde çalışarak olası su baskınları ve ulaşım aksaklıklarına karşı önlemler alıyor. Belediye Başkanı Cem Kotan, yaşanan olumsuz hava koşullarına anında müdahale ettiklerini belirtti.

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Antalya'da etkisini gösteren fırtına ve yoğun yağış nedeniyle teyakkuza geçti. Ekipler, ilçede yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Hafta sonuyla birlikte Antalya'da etkisini gösteren sağanak yağış, Konyaaltı'nda da hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, yağışların başlamasıyla olası su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdü.

Mahalle aralarında oluşan su birikintilerine anında müdahale eden ekipler, tıkanan mazgalları açarak yağmur sularının tahliyesini sağladı. Riskli bölgelerde önleyici tedbirler alınırken, AFAD kurumunun kent genelinde yaptığı uyarılarla beraber ekiplerin her an göreve hazır bir şekilde çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.

Kardan kapanan yollar açıldı

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde devam eden yağmurun yanı sıra yaylalarda süren kar yağışıyla da mücadele etti. Çalışmalar kapsamında kış turizminin yaşandığı Saklıkent ve çevresi başta olmak üzere kapanan yayla yolları açılarak ulaşımın konforlu bir şekilde sürmesi sağlandı. Çalışmaları gerçekleştiren ekipler, vatandaşları dikkatli ve tedbirli araç kullanımı konusunda uyardı.

"Yağışın ilk anından itibaren sahadayız"

Günlük yaşamın aksamaması için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Cem Kotan, "Antalya genelinde etkili olan ve Konyaaltı'mızda da etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerimizle birlikte ilk andan itibaren sahadayız. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm birimlerimizle 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Yağıştan etkilenen mahallelerimizde su baskınlarına anında müdahale edilirken, yaylalarımızda kar nedeniyle kapanan yollar da hızla ulaşıma açıldı. Konyaaltı'nda hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Konyaaltı Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Cem Kotan, Fırtına, Fırtına, Antalya, Güncel, Son Dakika

