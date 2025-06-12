Konyaaltı'nda Kültür ve Sanat Etkinlikleri

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, vatandaşları yarın ilçenin iki farklı noktasında kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturacak.

Her yaştan vatandaş için kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam eden Konyaaltı Belediyesi, yarın iki farklı noktada iki ayrı etkinlik planladı.

Pınar Tokel'in katılımıyla saat 14.00'te "Anlıyorum Ama Konuşamıyorum" stand-up etkinliğiyle Bilim-Kültür- Sanat Buluşmaları'nın üçüncüsü, saat 15.00'te ise Konyaaltı Belediyesi Sanat ve Müzik Akademisi'nin "Alice ve Harika Serüveni" adlı çocuk ve gençlik tiyatro oyunu halkla buluşacak.

Bilim-Kültür-Sanat Buluşmaları, Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası Feslikan Salonu'nda; "Alice ve Harika Serüveni" adlı tiyatro oyunu ise Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak katılımcıları ağırlayacak.