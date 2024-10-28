Köpeği İşkenceyle Öldüren Zanlı Tutuklandı

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Şanlıurfa'da bir köpeği işkence ederek öldürdüğü için gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Eyyübiye ilçesinin Yenice Mahallesi'nde bir köpeği işkence ederek öldürdüğü tespit edilerek dün gözaltına alınan H.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı, "Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet" suçundan tutuklandı.

Valilikten dün yapılan yazılı açıklamada, bir köpeği işkence ederek öldürdüğü tespit edilen kişinin gözaltına alındığı ve 7 bin 216 lira para cezası uygulandığı duyurulmuştu.