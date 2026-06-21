ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesi Soğuksu Milli Parkı'nda başıboş köpekler ile ayıların karşı karşıya geldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda ayılar görüntülendi. Ayılarla karşı karşıya gelen başıboş köpeklerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpeklerin etrafını sardığı ayıların bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › Köpekler ve Ayılar Soğuksu Milli Parkı'nda Karşılaştı - Son Dakika
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