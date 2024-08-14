Köpekleri Beslemek İçin Yola Çıkan Kadın Minibüs Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Köpekleri Beslemek İçin Yola Çıkan Kadın Minibüs Kazasında Hayatını Kaybetti

Köpekleri Beslemek İçin Yola Çıkan Kadın Minibüs Kazasında Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üç tekerlekli elektrikli bisikletine mama yükleyip sokak köpeklerini beslemek için yola çıkan Aysun Köse (54), arkasından gelen minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, Köse'nin bisiklet sepetindeki köpeği de ölürken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

14.08.2024 16:54
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde üç tekerlekli elektrikli bisikletine mama yükleyip sokak köpeklerini beslemek için yola çıkan Aysun Köse (54), arkasından gelen minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, Köse'nin bisiklet sepetindeki köpeği de ölürken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Tavşanlı- Harmancık kara yolu 5'inci kilometresindeki Sorkun mevkisinde meydana geldi. M.P. (46) kullandığı 35 AEF 380 plakalı minibüsle, önünde giden Aysun Köse'nin kullandığı 43 AFT 698 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Köse, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ayrıca Köse'nin bisiklet sepetinde bulunan köpeği de öldü. Hayvansever Aysun Köse'nin bisikletine mamaları yükleyip, bölgedeki sokak köpek köpeklerini beslemeye gittiği öğrenildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü M.P. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI(Kütahya),

Kaynak: DHA

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