Köprü Açılışı Ertelendi - Son Dakika
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Köprü Açılışı Ertelendi

12.06.2026 09:17
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Windsor-Detroit köprüsünün açılışı, Kanada ve ABD arasındaki sorunlar nedeniyle ertelendi.

Kanada'nın Ontario eyaleti ile ABD'nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan köprünün açılışının, iki ülke arasındaki sorunlar çözülene kadar ertelendiği bildirildi.

Windsor-Detroit Köprü İdaresinden (WDBA) yapılan açıklamada, "Kanada ve ABD köprünün açılışının ertelenmesi konusunda mutabık kaldı. Var olan anlaşmazlıkların çözümü için gerekli zamanı tanıyacaklar." ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Gordie Howe Uluslararası Köprüsü" isimli köprünün Kanada ve ABD için önemli bir ekonomik bağ olacağına işaret edildi.

Kanada Başbakanı Mark Carney de yaptığı açıklamada, açılışın ABD'nin talebi üzerine ertelendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Kanada, Ulaşım, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köprü Açılışı Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serhat Subaşı Serhat Subaşı:
    iyi ki ertelendi aslında böyle başlı başına uluslararası bir köprü için acele etmemek mantıklı geliyor bana sorunlar çözüldüğü zaman daha sağlam bir açılış yapabilirler diye düşünüyorum ikinci taraf da haklı olmuş olabilir bu tür altyapı işleri titiz yapılması lazım 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Baran Eren Mustafa Baran Eren:
    arkadaşım geçen hafta kanada tarafından gelmişti bu köprü işinden bahsetti valla çok sinirli adamı keşke açılsa da işi bitirtseler. halbuki açılsa herkes rahat ederdi bence işte böyle şeyler olunca insan moralı bozuluyo ?? 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Abakay Mustafa Abakay:
    vay be bu köprü için ne kadar para harcandı acaba ?? umarım boşa gitmedi bu masraflar işin sonunda açılır da bize yararı dokunur ?? ama bu iki ülke anlaşmazlıkları ne zaman bitecek bilmiyorum şu günlerde pahalılık var zaten bir de bu gibi gecikmeler işi daha kötü yapıyo ?? 0 0 Yanıtla
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