Köprü Açılışı Ertelendi

Mustafa Abakay:

vay be bu köprü için ne kadar para harcandı acaba ?? umarım boşa gitmedi bu masraflar işin sonunda açılır da bize yararı dokunur ?? ama bu iki ülke anlaşmazlıkları ne zaman bitecek bilmiyorum şu günlerde pahalılık var zaten bir de bu gibi gecikmeler işi daha kötü yapıyo ??