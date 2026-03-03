Köprü Çöktü, 3 Kadın Hayatını Kaybetti

İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentindeki El Bocal plajında yayaların geçişini sağlayan tahta bir köprünün çökmesi sonucu denize düşen 3 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp olan 3 kişinin de arandığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Santander yerel yönetimi ve Sivil Koruma Kuruluşu, El Bocal plajı ile İspanyol Okyanus Bilimleri Enstitüsü arasındaki güzergahta doğa yürüyüşü yapan 7 kişilik kadın grubunun, köprünün çökmesi sonucu denize düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, düşen kadınlardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 3'ünün kayıp olduğu ve 1'inin de hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Kayıpları arama çalışmaları helikopter, bot ve diğer araçlarla devam ediyor.