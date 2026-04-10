KGYO 2021 İlk Yarı Finansal Sonuçları: Net Kar 2,18 Milyon TL

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO), 1 Ocak - 30 Haziran 2021 dönemine ait konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, cari dönemde 2,18 milyon TL net kar elde ederken, önceki dönemde 379,6 bin TL net zarar kaydetmişti. Hasılat 29,1 milyon TL'den 24,9 milyon TL'ye yükseldi ve brüt kar 6,38 milyon TL olarak gerçekleşti.

Finansal durum tablosuna göre, toplam varlıklar 98,3 milyon TL'ye ulaştı. Nakit ve nakit benzerleri 15,5 milyon TL ile dikkat çekerken, yatırım amaçlı gayrimenkuller 56,8 milyon TL değerinde kaydedildi. Özkaynaklar 84,1 milyon TL olarak belirlendi ve ana ortaklığa ait özkaynaklar 83,4 milyon TL seviyesinde kaldı.

Nakit akış tablosunda, işletme faaliyetlerinden nakit akışları 3,9 milyon TL pozitif olarak gerçekleşti. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları ise 922 bin TL ile sınırlı kaldı. Şirket, dönem sonu nakit ve nakit benzerleri bakiyesini 15,5 milyon TL'ye çıkardı.