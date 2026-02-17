Kordonboyu Sağanak Nedeniyle Kapandı

KORDONBOYU TRAFİĞE KAPATILDI

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Asancak Kordonboyu trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri araç ve motosiklet sürücülerinin kordona girişine izin vermezken, belediye ve itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Mustafa İÇ/İZMİR,