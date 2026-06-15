Kore Yarımadası'nda Barış Çabaları - Son Dakika
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Kore Yarımadası'nda Barış Çabaları

15.06.2026 12:33
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Güney Kore Devlet Başkanı Lee, diyalog ve işbirliği çabalarının süreceğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, hükümetin, Kore Yarımadası'nda barış ve bir arada yaşama çabasını sürdüreceğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, eski Güney Kore Devlet Başkanı Kim Dae-jung ve eski Kuzey Kore lideri Kim Jong-il arasında 2000'de Pyongyang'da düzenlenen Kore Zirvesi'nin 26. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşması okunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee, hükümetin, diyalog ve işbirliğini yeniden başlatma çabalarına rağmen iki ülke arasındaki diyalog kapısının kolay açılmadığını kabul ettiğini vurguladı.

Lee, hayal kırıklığına uğramamaları veya pes etmemeleri gerektiğini belirterek, "Kısa süreli iniş çıkışlar olsa da bilgeliğimizi bir araya getirirsek, (bu durumu) mantıklı şekilde çözebileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kore Yarımadası'ndaki barışın sadece iki tarafa değil Kuzeydoğu Asya'ya ve tüm dünyaya fayda sağlayacağını savunan Lee, bölgedeki "uluslararası siyasi durumdaki değişiklikler"in Kore Yarımadası için yeni bir fırsat olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Lee, hükümetin, Kore Yarımadası'nda barış ve bir arada yaşama çabasını sürdüreceğinin altını çizerek, "Güney ve Kuzey'in 26 yıl önce olduğu gibi, bir kez daha yüz yüze oturup diyaloğu sürdürebilmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kore Yarımadası'nda Barış Çabaları - Son Dakika

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