Körfezray Metro Hattı Projesi Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan "Körfezray Metro Hattı Projesi" kapsamında zemin iyileştirme ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 26,85 kilometre uzunluğunda ve 18 istasyondan oluşan projenin ilk etabında zemin iyileştirme ve altyapı deplase çalışmaları devam ediyor.

İstasyon bölgelerinde sürdürülen zemin iyileştirme faaliyetlerinde, çevrede oluşabilecek tozun vatandaşları olumsuz etkilememesi amacıyla Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince düzenli sulama yapılıyor.

Açıklamada, ilk etap zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından kazı işlemlerine başlanacağı ve projenin tamamlanmasıyla günlük 300 bin yolcuya hizmet verileceği kaydedildi.