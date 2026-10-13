Korgeneral Murat Bulut, Bişkek'te Kırgız komutanıyla görüşüp tatbikatı izledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Korgeneral Murat Bulut, Bişkek'te Kırgız komutanıyla görüşüp tatbikatı izledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Korgeneral Murat Bulut, Bişkek\'te Kırgız komutanıyla görüşüp tatbikatı izledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Murat Bulut, Bişkek'te Kırgız İç Birlikleri Komutanı Albay Damir Alıbayev ile görüştü. Görüşmede işbirliği ve tecrübe paylaşımı ele alındı; Bulut, tatbikatın ardından Kırgız askerlerinin eğitimi ve teknoloji kullanımından memnuniyet duydu.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Murat Bulut, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'i ziyaret etti.

Korgeneral Bulut, temasları kapsamında Kırgızistan İçişleri Bakanlığı İç Birlikleri Komutanlığında Komutan Albay Damir Alıbayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke güvenlik güçleri arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi, tecrübe paylaşımı ve ortak ilgi alanlarındaki etkileşimin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Bulut ve beraberindeki heyet, görüşmenin ardından birlik alanında incelemelerde bulunarak, askerlerin teçhizat, kıyafet ve hizmet araçlarını yerinde inceledi.

Program kapsamında, askerler tarafından zanlıların etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonel tatbikat ve gösteri düzenlendi.

Bulut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırgız askerlerinin eğitim seviyesini, teknoloji kullanımını ve asayiş için sergilediği adanmışlığı görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
Dış PolitikaMurat BulutKorgeneralGüvenlikPolitikaJandarmaGüncelAlbayDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Özgür Özel’den hükümete Yemen tepkisi Özgür Özel'den hükümete Yemen tepkisi
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
19:18
Barcelona’dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
19:03
İstanbul’un trafiği Nübel’i de çıldırttı
İstanbul'un trafiği Nübel'i de çıldırttı
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 19:37:54. #7.12#
SON DAKİKA: Korgeneral Murat Bulut, Bişkek'te Kırgız komutanıyla görüşüp tatbikatı izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei